Hombre que fue viral por aterrador video habría sido quien planeó el homicidio del subjefe del OIJ de Guápiles

Un hombre que se volvió viral en redes sociales por el peor de los motivos habría sido quien se encargó de planificar y facilitar todo lo necesario para que un sicario asesinara a Geiner Zamora, subjefe del OIJ de Guápiles.

Así lo reveló Michael Soto, director interino del OIJ, quien explicó que se trata de un sujeto apellidado Castro Mora, de 36 años, conocido como Cotoño.

Este sujeto se volvió muy “popular” en el pasado mes de setiembre, cuando en redes sociales se hizo un viral un video donde aparecía dentro de un bar en Pococí, donde encañonó a varios hombres y golpeó a una mujer.

Luego de que ese video trascendió en redes sociales, el OIJ realizó un operativo para detener a Castro.

Geiner Zamora Hidalgo murió días después del ataque. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Cotoño es un sujeto que incluso hay unos videos que circulan en redes sociales donde amenaza con arma de fuego a unas personas en el parque de la localidad, en un local comercial, y esto lo mencionó para que vean la violencia de este sujeto”, dijo Soto.

Planeó todo

Según Soto, Cotoño es el supuesto cabecilla en distribución de drogas del sector de Guápiles y fue él quien habría recibido la información de que Geiner se encontraba la noche del 31 de enero de este año dentro de un bar-restaurante en dicha zona.

“Él recibe la información de la ubicación de Geiner, va con otro sujeto apellidado Centeno, alias Mamba, localizan al gatillero, un sujeto apellidado Méndez, alias Gato, y le dicen que ya localizaron a Geiner.

Operativos en Guápiles, La Rita y Jiménez para detener a los implicados en el homicidio del agente del OIJ Geiner Zamora, atacado el 31 de enero en un bar de Guápiles. (Foto Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)

“Bajo esa circunstancia se vienen a Toro Amarillo y le facilitan el arma de fuego, una bicimoto, un teléfono celular y ropa, y este sujeto (Gato) va solo en la bicimoto y le dispara a Geiner, quien fallece días después en un centro médico”.

Cotoño y alias Gato se encuentran encarcelados en un centro penal en Alajuela debido a que son investigados por otros casos, mientras que alias Mamba fue detenido este lunes junto a otras personas en un operativo realizado por el OIJ.