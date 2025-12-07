Recién casada muere tras una dura lucha por sobrevivir luego de ser baleada, ¿quién es el principal sospechoso?

Una joven recién casada de apellido Ramírez, de 28 años, perdió la vida tras casi dos meses de luchar con todas sus fuerzas, luego de recibir un balazo en un ojo, agresión por la que su esposo continúa siendo el principal sospechoso, según las autoridades.

Fuentes judiciales cercanas al caso confirmaron a La Teja la lamentable muerte, la cual ocurrió este domingo 7 de diciembre.

El principal sospechoso de este atroz hecho es un hombre de apellidos Ramírez Rivera, de 34 años, con quien la joven se había casado el 18 de noviembre del 2024, según consta en el Tribunal Supremo de Elecciones.

Un sujeto de apellidos Ramírez Rivera, de 34 años, es sospechoso del femicidio de su esposa en Cot de Cartago. Foto: MSP (MSP/MSP)

La agresión ocurrió en octubre

La agresión contra la muchacha fue reportada a las 11:45 p. m. del martes 14 de octubre, por medio del sistema de emergencias 9-1-1, en San Rafael de Oreamuno, en Cot de Cartago; desde entonces ella permanecía luchando por vivir.

“Al llegar al lugar, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) localizaron en la planta baja a una mujer de apellido Ramírez, de unos 30 años, con una herida de bala en el ojo izquierdo y signos vitales débiles.

“Su madre relató que minutos antes había escuchado una fuerte discusión entre su hija y el sospechoso, seguida de un disparo, tras lo cual el hombre huyó a pie”, señalaron las autoridades de la Fuerza Pública.

La madrugada del miércoles 15 de octubre, la Fuerza Pública detuvo al hombre en una vivienda en calle Santa Rosa; el juzgado le impuso un año de prisión preventiva.

La mujer es mamá de cuatro niños, quienes no son hijos del supuesto agresor; este hombre también es papá de otros tres menores.