Detienen a sospechosos del homicidio de Geiner Zamora, subjefe del OIJ de Guápiles

Este lunes 8 de diciembre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un megaoperativo para detener a las personas que estarían detrás del homicidio de Geiner Zamora, subjefe del OIJ de Guápiles.

La Policía Judicial realizó 14 allanamientos la mañana de este lunes, específicamente 9 en viviendas en la zona de Pococí, una bodega al parecer dedicada al almacenamiento de drogas en Jiménez, una casa en La Rita y en Siquirres y dos aposentos o dormitorios en centros penales de Alajuela.

Operativos en Guápiles, La Rita y Jiménez para detener a los implicados en el homicidio del agente del OIJ Geiner Zamora, atacado el 31 de enero en un bar de Guápiles. (Foto Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)

De momento, la Policía Judicial ha detenido a cinco hombres, apellidados Centeno, de 36 años; Méndez, de 29; Cervantes, de 55; Carrillo, de 26. Además de dos hombres, uno de apellido Castro, de 36 años, y Méndez, de 29, quienes en están en un centro penal de Alajuela.

A estos se suman dos mujeres apellidadas Moya, de 60 años, y Méndez, de 30, quienes serían familiares de uno de los sujetos encarcelados.

De acuerdo con el OIJ, de estas personas, tres estarían ligadas directamente con el homicidio de Zamora. Castro, alias Cotoño sería el autor intelectual; Méndez, alias Gato, sería el tirador, y Centeno, alias Mamba, que habría facilitado las cosas.

El homicidio de Geiner Zamora ocurrió el 31 de enero del presente año pasadas las 9 p.m., cuando el jefe judicial llegó a un establecimiento comercial tipo bar - restaurante, en el sector de Pococí, en Guápiles.

Geiner Zamora, subjefe del OIJ, fue asesinado por el trabajo que realizaba.Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Ingresó y se sentó en el área de la barra (Gato). Se ha podido establecer por medio de la investigación, que este sujeto salió del sector de Toro Amarillo a bordo de una bicimoto hasta llegar al mencionado bar y tras dispararle a Zamora, se dio a la fuga con rumbo hacia el lugar conocido como Los Lagos en Guápiles, donde ingresó a un sector boscoso y una vez ahí, en apariencia dejó la bicimoto y algunas prendas de las que vestía, para luego salir caminando por las cercanías del estadio Ebal Rodríguez”, indicó el OIJ.

La Policía Judicial destacó que los sospechosos, al parecer, conforman una organización criminal dedicada al tráfico local de droga y, en apariencia, debido a eso y que el agente judicial se dedicaba a la investigación de este tipo de casos, se presume que ese sería el móvil del homicidio.