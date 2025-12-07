Mamá de hombre asesinado en su cumpleaños sospecha que alguien muy cercano podría estar detrás del crimen

Ismael Vargas Quirós, de 54 años, fue víctima de un cruel homicidio el día de su cumpleaños, y hasta la fecha las circunstancias que rodean el terrible crimen son todo un misterio.

Sin embargo, su madre, doña Gladys Quirós, sospecha que alguien muy cercano podría estar detrás del crimen de su hijo, pues asegura que Ismael no tenía enemigos ni problemas con otras personas.

“Lo que yo quiero es que se haga justicia para mi hijo; todo esto ha sido una tragedia, y lo que yo hago es llorar porque él era un hijo demasiado cariñoso”, dijo Quirós.

Ismael fue asesinado la noche del pasado sábado 5 de abril en Mata Limón de Pococí, en Limón. Su cuerpo fue encontrado al lado de su motocicleta, a pocos metros del portón de la finca bananera Lomas de Sierpe, donde trabajaba como administrador.

El caso de Vargas se hizo muy conocido a nivel nacional, debido a que los agentes del OIJ que atendieron el hecho indicaron que Ismael había muerto por causas naturales y entregaron el cadáver a su familia; sin embargo, cuando preparaban su cuerpo para la vela descubrieron que presentaba dos impactos de bala.

LEA MÁS: OIJ entregó cuerpo de hombre por muerte natural, pero funeraria descubrió aterradora verdad

Ismael Vargas Quirós fue asesinado el día de su cumpleaños número 54. (cortes/Ismael Vargas Quirós)

Último abrazo de cumpleaños

Doña Gladys vio a su amado hijo por última vez el día de su cumpleaños, horas antes de que ocurriera el crimen. Ella sospecha que alguien cercano a Ismael podría estar detrás del asesinato, pues ese día recibió la llamada de una persona que, al parecer, lo citó a un lugar.

“Ese día por la tarde yo estuve hablando con él, hasta lo agarré, lo abracé, le di un beso, y le dije: ‘Papi, que Dios me lo acompañe, mi amor’, y me respondió que él y el hermano iban a ir a tirar la cuerda, a pescar, pero al final no fueron y se devolvieron. Ahí fue cuando una persona lo llamó”.

Una de las cosas que Quirós más lamenta es que ese día Ismael decidió irse en motocicleta en lugar de llevarse su carro, pues ella piensa que de haberse ido en el auto sus probabilidades de sobrevivir al ataque habrían sido mayores.

“Yo no sé por qué se fue en moto si tenía ese carro; incluso, me había dicho que quería venderlo y comprarse uno mejor”.

LEA MÁS: Niño de 2 años atropellado tras caminar solo casi un kilómetro permanece en coma inducido

Lo estaban esperando

Doña Gladys contó que, hasta donde sabe, la o las personas que acabaron con la vida de su hijo estaban escondidas esperándolo, pues sabían la ruta que tenía que recorrer Ismael para regresar a su casa.

“Él venía como a las 9 o 10 de la noche, lo agarraron ahí llegando a la bodega (del lugar donde trabajaba); ahí hay como una montañita y parece que lo estaban esperando, porque unas personas cerca de ahí escucharon la balacera y la moto donde él todavía aguantó a llegar al portón de la bodega”, relató su madre.

Según Quirós, estando herido, su hijo llegó a pedir ayuda hasta el portón de la finca bananera en la que trabajaba, pero, en apariencia, el guarda que se encontraba en ese momento no se enteró de lo sucedido, pese a los disparos que se escucharon.

Hasta este día no hay ninguna persona sospechosa del crimen de Ismael. (cortes/Ismael Vargas Quirós)

Fue hasta horas de la mañana cuando el guarda que ingresó a cumplir su turno descubrió lo que había pasado.

LEA MÁS: De un presunto doble homicidio a un giro inesperado: el extraño caso de los indigentes hallados muertos en Alajuelita

Investigación sin grandes avances

Una de las cosas que más le preocupan a doña Gladys es que hasta el día de hoy la investigación por el homicidio de su hijo no muestra mayores avances.

“El investigador del OIJ vino como tres veces a hablar conmigo, pero no pasó de decir que no hay nada nuevo, que lo habían agarrado (a balazos) en una parte donde no había cámaras.

“No se sabe nada, muchos dicen que, tal vez, lo quisieron asaltar, pero ni siquiera se sabe si en verdad fue así”, reclama la señora.

La Teja consultó al OIJ sobre esta situación y por medio de su oficina de prensa indicaron que el caso se encuentra en etapa de investigación, por lo cual no pueden brindar más datos.

Lo que sí confirmaron es que existe una causa administrativa disciplinaria contra los agentes que dijeron que Ismael había muerto por causas naturales en lugar de confirmar que se trataba de un homicidio.

LEA MÁS: Choque y último fin de semana largo habrían provocado la enorme presa entre Puntarenas y Guanacaste

“Esa causa está en etapa de instrucción, por lo que, de momento, no podemos referirnos a la misma”, indicó el OIJ.

Doña Gladys no solo carga con el dolor de la ausencia de Ismael, sino que también enfrenta una difícil situación, pues él era su principal sostén.

“Él era quien más me ayudaba, porque yo lo que recibo es una pensioncita de ¢82 mil, que no me alcanza para nada; él me ayudaba con todo, siempre llegaba con las manitas llenas", manifestó con dolor su madrecita.