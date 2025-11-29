Niño de 2 años atropellado tras caminar solo casi un kilómetro permanece en coma inducido

Un kilómetro aproximadamente es lo que pudo haber caminado un niño de 2 años, solo y a altas horas de la madrugada en Venecia de San Carlos, zona norte de Costa Rica.

El pequeño permanece en un coma inducido en el Hospital Nacional de Niños (HNN) debido a los fuertes golpes que sufrió en la cabeza al ser atropellado por el conductor de un pick up blanco que se dio a la fuga y cuyo hecho quedó grabado.

“Es un menor que se encuentra en una condición sumamente crítica, estamos completando exámenes y va a permanecer en la sala de cuidados intensivos”, dijo el doctor Carlos Jiménez, director del Hospital de Niños.

Los médicos hacen todo lo posible para desinflamar los golpes que sufrió en la cabeza, para luego realizarle otros exámenes.

OIJ de San Carlos abrió investigación

El OIJ de San Carlos abrió una investigación por el extraño caso del niño de 2 años que deambulaba solo y con múltiples golpes, en apariencia luego de ser atropellado por un carro en Venecia de San Carlos, zona norte del país.

De momento, los delitos que achacan son el de Incumplimiento o abuso de patria potestad y lesiones culposas.

La mamá del niño, de apellido Dávila, de 39 años, y el papá, de apellido Sánchez, de 42 años, relataron a la Fuerza Pública que el pequeño se salió por sus propios medios cuando en la casa dormían.

En un video que circula en redes sociales se ve cuando el conductor de un pick up blanco atropella al pequeño y no se detiene en ningún momento para verificar su condición.

“Un pick up lo habría atropellado y se habría dado a la fuga; a raíz de esto, un vehículo pasa por el sector donde se encontraba el menor y hace el reporte al 9-1-1 indicando la situación”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

El pequeño fue llevado en primera instancia al Hospital de San Carlos y luego lo trasladaron al Hospital Nacional de Niños, en San José.

Hallan a niño solo y golpeado a altas horas de la madrugada

Un niño de apenas dos años fue encontrado solo, desorientado y con graves golpes en distintas partes del cuerpo en Venecia de San Carlos, un hallazgo que mantiene alarmados a los vecinos mientras las autoridades intentan esclarecer quién lo dejó en esas condiciones y qué ocurrió antes de que fuera rescatado.

La alerta de esta situación trascendió a las 3:21 a. m. de este sábado 29 de noviembre del 2025.

Atención de la Cruz Roja

“Ingresa un reporte al sistema 911, se aborda a un niño de aproximadamente dos años, quien es víctima de múltiples traumas, se traslada al hospital de San Carlos, en una condición crítica”, señaló Alonso Rodríguez, de Cruz Roja.

En apariencia, una cuadrilla de trabajadores que pasaban en carro por la zona fueron los que vieron al inocente en medio de la oscuridad, generando un tremendo susto al verlo solo.

Investigación en desarrollo

Las autoridades investigan esta inusual situación, no descartan que el pequeño haya sido víctima de un atropello. Trascendió que los padres del menor se presentaron a la delegación de la Fuerza Pública señalando que el niño se salió de la vivienda, todos estos hechos están siendo investigados.

