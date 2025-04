OIJ entregó cuerpo de hombre por muerte natural, pero funeraria descubrió aterradora verdad

La familia de Ismael Vargas está indignada por lo que ocurrió. (cortes/Ismael Vargas Quirós)

Una familia de Pococí, en Limón, estaba lista para darle el último adiós a uno de sus seres queridos, pero cuando la funeraria estaba preparando el cuerpo para velarlo, descubrió que este no había muerto por causas naturales y que más bien estaban ante la escena de un crimen.

Esa es la sorprendente e indignante situación que vivieron los familiares de Ismael Vargas Quirós, de 54 años, pues agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) les confirmaron que el señor falleció este domingo por un paro cardíaco, pero horas después descubrieron que realmente había recibido dos balazos.

“Es muy duro para uno, porque primero nos dicen una cosa y de último salió otra, uno queda en shock. Casi enterramos el cuerpo de mi hermano y de haber pasado así los asesinos ahí se hubieran quedado riéndose”, dijo Elberth Vargas, hermano de Ismael.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo 6 de abril en Mata Limón de Pococí, cuando el cuerpo de Vargas fue encontrado al lado de su motocicleta, a pocos metros del portón de la finca bananera Lomas de Sierpe, donde trabajaba como administrador.

Se enteraron por Facebook

Elberth contó que se enteró de la muerte de su hermano en las primeras horas de ese domingo, cuando recibió la llamada de una amistad.

“Me llamó una amistad y me preguntó si sabía dónde estaba mi hermano, le dije que hasta donde sabía él salió el sábado en la tarde a donde la esposa, que vive en El Llano, y fue cuando me dijo que viera una foto que publicaron en el Facebook, porque supuestamente mi hermano tuvo un accidente, como que chocó con el portón de la empresa y estaba muy mal. Resulta que antes de irme volví a llamar a mi amistad y me dijo que habían dicho que ya había fallecido”, recordó.

Vargas pasó por su hermano mayor y ambos se fueron al lugar donde encontraron el cuerpo de Ismael, según Elberth, a su llegada el cuerpo de su hermano ya estaba tapado con una sabana y en el sitio se encontraba una patrulla y una ambulancia.

“Cuando estábamos hablando con los de la patrulla nos dijeron que no podíamos tocarlo, porque todavía tenían que llegar a verlo (los del OIJ), pero que lo habían declarado fallecido por un infarto”, mencionó.

Vargas trabajaba como administrador de una finca bananera en Pococí. (cortes/Ismael Vargas Quirós)

Ante tal situación, Elberth y su hermano mayor se fueron a darle aviso a su mamá, mientras que otro de sus hermanos se quedó en la escena, fue este último quien les contó que unos muchachos que se acercaron al lugar contaron que horas antes escucharon unos balazos, pero según la familia de Vargas, los agentes habrían dicho que seguro había sido la mufla de una moto.

Los seres queridos de Vargas explicaron que ellos mismos pidieron a los funcionarios del OIJ que revisaran el cuerpo de Ismael, pero en apariencia, estos les habrían dicho que no era necesario por ser una muerte natural.

“Los del OIJ lo juntaron y se lo llevaron a la casa de la esposa, para que lo veláramos ahí, porque había sido muerte natural”, añadió Elberth.

Indignante hallazgo

La situación dio el sorprendente giro para la familia de Ismael cuando se encontraban en su casa, en el asentamiento El Millón, en Roxana de Pococí, preparándose para la vela.

“El muchacho de la funeraria estaba arreglando el cuerpo y vio que estaba echando sangre por un costado del brazo, entonces le dijo a la esposa de mi hermano que no lo iba a tocar más, que mejor llamaran a los del OIJ para que lo revisaran de nuevo.

“Ya tarde llegaron los del OIJ y el juez y lo revisaron, donde le dieron vuelta (al cuerpo) vieron que tenía otro impacto de bala en la espalda. Los que habían llegado a ver primero, después llegaron a disculparse con la esposa de mi hermano por lo que había pasado”, dijo Vargas.

Funeraria confirma la situación

Según la familia de Vargas, el OIJ se llevó de nuevo su cuerpo tras el hallazgo de los balazos.

Esta versión también fue confirmada por Allan Jiménez, dueño de Funerales Rodríguez, quien fue la persona que encontró los dos disparos en el cuerpo de Vargas.

“Yo encontré el cuerpo botando bastante sangre por la boca y por la nariz, cosa que no es normal, y me habían dicho que murió por un paro cardíaco, pero yo como preparo los cuerpos sabía que no era así. Revisé el estómago y estaba demasiado duro, los músculos estaban contraídos y a la hora de quitarle la ropa me encontré con un impacto de bala en el brazo izquierdo y otro en la espalda, entonces les dije no podía seguir con el embalsamamiento, porque ya eso le tocaba al OIJ”.

Jiménez también mencionó que él estuvo presente cuando los investigadores que habían levantado el cuerpo de Ismael llegaron a su casa.

“Al momento de llegar los del OIJ, los que levantaron el cuerpo primeramente en el lugar, se disculparon con la familia por lo sucedido, por no haber revisado el cuerpo. La mamá y la esposa estaban sumamente molestas”.

Elberth contó que esta situación les ha causado tanta angustia que están analizando si presentarán una demanda, pero sería hasta después de que le den sepultura a su hermano.

De momento no se tiene claro qué fue lo que le ocurrió a Ismael, pues cuando su cuerpo fue hallado, este tenía todas sus pertenencias.

La tarde de este lunes, La Teja consultó a la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre este caso, para conocer su posición sobre lo sucedido, pero de momento se sigue a la espera de una respuesta.