Choque y último fin de semana largo habrían provocado la enorme presa entre Puntarenas y Guanacaste

Un choque entre un tráiler y un carro en Cuatro Cruces de Esparza, Puntarenas, y el último fin de semana largo del año en Costa Rica serían los responsables de las enormes presas que reportan desde Puntarenas hasta Guanacaste.
Kilómetros de filas y viajeros desesperados
Desde la tarde de este viernes 28 de noviembre, varios usuarios han manifestado en redes sociales el estrés por no llegar a su destino a tiempo.
Las presas son kilométricas y las personas señalan que han tardado más de 10 horas en llegar a las playas.
LEA MÁS: Vuelco dejó a joven en condición crítica; el carro quedó incrustado en una casa en Coto Brus
David Mendoza, oficial de tránsito de Puntarenas, afirmó que el viernes pasado, cerca de las 2 p. m., ocurrió el choque en Cuatro Esquinas, en el que, dichosamente, nadie falleció. No obstante, los vehículos quedaron en la escena y fueron movidos hasta las 9 a. m. de este sábado.
Confirmó que además reportaban más carros de lo habitual en la zona, lo que ocasionó muchos reportes de choques pequeños, con solo daños materiales.
Conductores atrapados y sin rutas alternas
Sostuvo que no hay rutas alternas, algunos conductores con vehículos 4x4 han buscado la salida por río Naranjito, Puntarenas; sin embargo, también han reportado que quedan atrapados.
Keilyn Smith, una joven que viajaba en sentido contrario, publicó en sus redes sociales cómo conductores y acompañantes están fuera de sus carros debido al lento avance.
LEA MÁS: Triste casualidad vuelve aún más doloroso el caso de mamá que murió cuando iba a su graduación
LEA MÁS: Niño de 2 años es hallado deambulando solo por la calle y con graves golpes en Venecia de San Carlos
La empresa de buses Miramar Puntarenas señaló, pasadas las 9 a. m., atrasos en el servicio a raíz de esta situación.
“Durante lo que va en la mañana se siguen presentando presas y atrasos importantes en las salidas tanto de Miramar como de Puntarenas. Es difícil aún establecer cuáles horarios podremos realizar a tiempo y cuáles no, ya que no tenemos control sobre lo que está aconteciendo”, señalaron.