Choque y último fin de semana largo habrían provocado la enorme presa entre Puntarenas y Guanacaste

Un choque entre un tráiler y un carro en Cuatro Cruces de Esparza, Puntarenas, y el último fin de semana largo del año en Costa Rica serían los responsables de las enormes presas que reportan desde Puntarenas hasta Guanacaste.

Kilómetros de filas y viajeros desesperados

Desde la tarde de este viernes 28 de noviembre, varios usuarios han manifestado en redes sociales el estrés por no llegar a su destino a tiempo.

Las presas son kilométricas y las personas señalan que han tardado más de 10 horas en llegar a las playas.

LEA MÁS: Vuelco dejó a joven en condición crítica; el carro quedó incrustado en una casa en Coto Brus

Un choque entre un tráiler y un carro en Cuatro Cruces de Esparza, Puntarenas, y el último fin de semana largo en Costa Rica serían los responsables de las enormes presas. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

David Mendoza, oficial de tránsito de Puntarenas, afirmó que el viernes pasado, cerca de las 2 p. m., ocurrió el choque en Cuatro Esquinas, en el que, dichosamente, nadie falleció. No obstante, los vehículos quedaron en la escena y fueron movidos hasta las 9 a. m. de este sábado.

Confirmó que además reportaban más carros de lo habitual en la zona, lo que ocasionó muchos reportes de choques pequeños, con solo daños materiales.

Presas en ruta 27 este 29 de noviembre

Conductores atrapados y sin rutas alternas

Sostuvo que no hay rutas alternas, algunos conductores con vehículos 4x4 han buscado la salida por río Naranjito, Puntarenas; sin embargo, también han reportado que quedan atrapados.

Keilyn Smith, una joven que viajaba en sentido contrario, publicó en sus redes sociales cómo conductores y acompañantes están fuera de sus carros debido al lento avance.

LEA MÁS: Triste casualidad vuelve aún más doloroso el caso de mamá que murió cuando iba a su graduación

LEA MÁS: Niño de 2 años es hallado deambulando solo por la calle y con graves golpes en Venecia de San Carlos

La empresa de buses Miramar Puntarenas señaló, pasadas las 9 a. m., atrasos en el servicio a raíz de esta situación.

“Durante lo que va en la mañana se siguen presentando presas y atrasos importantes en las salidas tanto de Miramar como de Puntarenas. Es difícil aún establecer cuáles horarios podremos realizar a tiempo y cuáles no, ya que no tenemos control sobre lo que está aconteciendo”, señalaron.