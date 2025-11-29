Niño de 2 años es hallado deambulando solo por la calle y con graves golpes en Venecia de San Carlos

Un niño de apenas dos años fue encontrado solo, desorientado y con graves golpes en distintas partes del cuerpo en Venecia de San Carlos, un hallazgo que mantiene alarmados a los vecinos mientras las autoridades intentan esclarecer quién lo dejó en esas condiciones y qué ocurrió antes de que fuera rescatado.

La alerta de esta situación trascendió a las 3:21 a. m. de este sábado 29 de noviembre del 2025.

Atención de la Cruz Roja

“Ingresa un reporte al sistema 911, se aborda a un niño de aproximadamente dos años, quien es víctima de múltiples traumas, se traslada al hospital de San Carlos, en una condición crítica”, señaló Alonso Rodríguez, de Cruz Roja.

Misterioso y grave caso en Venecia de San Carlos al encontrar a un niño solo y golpeado . Foto: Archivo GN

En apariencia, una cuadrilla de trabajadores que pasaban en carro por la zona fueron los que vieron al inocente en medio de la oscuridad, generando un tremendo susto al verlo solo.

Investigación en desarrollo

Las autoridades investigan esta inusual situación, no descartan que el pequeño haya sido víctima de un atropello. Trascendió que los padres del menor se presentaron a la delegación de la Fuerza Pública señalando que el niño se salió de la vivienda, todos estos hechos están siendo investigados.

En el OIJ de San Carlos señalaron que el caso de momento no es atendido por ellos.

