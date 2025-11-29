Sucesos

Vuelco dejó a joven en condición crítica; el carro quedó incrustado en una casa en Coto Brus

Dos vuelcos en pocas horas en la zona sur y Occidente

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

El fuerte estruendo que provocó el vuelco de un carro alarmó a los vecinos de Sabalito de Coto Brus, en la zona sur. El accidente ocurrió a las 11:43 p. m. de este viernes 28 de noviembre y el carro quedó en la entrada principal de una vivienda.

La Cruz Roja atendió la alerta y llevó a una adolescente en condición grave al centro médico de la localidad. “Vuelco de vehículo liviano, en el lugar se atienden dos pacientes, uno se traslada por medios propios y una mujer de 17 años se traslada en condición crítica al hospital Juana Pirola”, dijeron en la benemérita.

Violento vuelco dejó a muchacha de 17 años en condición crítica; el carro quedó incrustado en una casa, Coto Brus. Foto: Noticias Coto Brus
Violento vuelco dejó a muchacha de 17 años en condición crítica; el carro quedó incrustado en una casa, Coto Brus. Foto: Noticias Coto Brus (Noticias Coto Brus/Noticias Coto Brus)

LEA MÁS: Niño de 2 años es hallado deambulando solo por la calle y con graves golpes en Venecia de San Carlos

Otro vuelco en San Ramón

Otro vuelco de carro ocurrió en San Isidro de San Ramón, sobre la ruta 1, a las 3:19 a. m. de este sábado.

“Se atienden a tres pacientes, se trasladan al hospital de San Ramón, uno en condición crítica”, detallaron los paramédicos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) registraba hasta este miércoles 26 de noviembre 493 personas fallecidas en accidentes en carretera.

LEA MÁS: Triste casualidad vuelve aún más doloroso el caso de mamá que murió cuando iba a su graduación

LEA MÁS: Hombre acusado del atroz femicidio de Emilce Soto acepta los cargos para no ir a juicio

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
vuelco de carro en San Vitoaccidentes de tránsito
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.