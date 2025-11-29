Vuelco dejó a joven en condición crítica; el carro quedó incrustado en una casa en Coto Brus

El fuerte estruendo que provocó el vuelco de un carro alarmó a los vecinos de Sabalito de Coto Brus, en la zona sur. El accidente ocurrió a las 11:43 p. m. de este viernes 28 de noviembre y el carro quedó en la entrada principal de una vivienda.

La Cruz Roja atendió la alerta y llevó a una adolescente en condición grave al centro médico de la localidad. “Vuelco de vehículo liviano, en el lugar se atienden dos pacientes, uno se traslada por medios propios y una mujer de 17 años se traslada en condición crítica al hospital Juana Pirola”, dijeron en la benemérita.

Violento vuelco dejó a muchacha de 17 años en condición crítica; el carro quedó incrustado en una casa, Coto Brus. Foto: Noticias Coto Brus (Noticias Coto Brus/Noticias Coto Brus)

Otro vuelco en San Ramón

Otro vuelco de carro ocurrió en San Isidro de San Ramón, sobre la ruta 1, a las 3:19 a. m. de este sábado.

“Se atienden a tres pacientes, se trasladan al hospital de San Ramón, uno en condición crítica”, detallaron los paramédicos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) registraba hasta este miércoles 26 de noviembre 493 personas fallecidas en accidentes en carretera.

