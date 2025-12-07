“A la 1:06 se desconectó”: Papá busca (hasta con drones) a hijo desaparecido luego de transporte con una plataforma

A Luis Diego Mora Gómez, de 25 años, conductor de plataformas, se le perdió el rastro desde este sábado 6 de diciembre en Pérez Zeledón.

El carro que usa el joven tampoco aparece; se trata de un Nissan Tiida negro, modelo 2013.

Luis Mario Mora, papá del joven, conversó con La Teja la tarde de este sábado y afirmó que él junto a otros allegados mantienen la búsqueda y la esperanza de verlo regresar a casa.

“Desde la una de la tarde de este sábado lo estamos buscando con drones y todo, no lo hemos encontrado. A la 1:06 de la tarde dejó de conectarse y hasta la fecha, no es normal que él se desaparezca”, expresó el papá.

Agregó que su hijo tiene pocos meses de dar servicio de transporte con plataformas.

“Tiene un par de meses, estaba recién iniciando, el carro lo alquila, es de un amigo de él, no hay rastro de mi hijo ni del carro”, señaló.

Último rastro conocido

La novia de Luis Diego habría sido la primera persona en detectar que algo sucedía al tratar de localizarlo y no tener respuesta.

Lo último que saben del muchacho es que lo vieron en la carretera Interamericana Sur, pasó al frente del bar Hawaii, en Cajón de Pérez Zeledón, siguiendo hacia Buenos Aires, en el sur del país.

La familia lo buscó este domingo en el sitio conocido como Hacienda El Cedro, detrás de Repunta de Pérez Zeledón. También se dedican a buscar cámaras de seguridad que los lleven al paradero del joven.

Los agentes del OIJ tienen conocimiento del caso y le piden a las personas que, si tienen información sobre el paradero de Luis Diego, se contacten a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.