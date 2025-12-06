Gesto que mamá de estilista desaparecida realiza casi a diario deja el corazón hecho un puño a cualquiera

Doña Elizabeth Amador mantiene impecable el cuarto de su amada hija, Jessie Álvarez Amador, pues tiene la esperanza de verla cruzar nuevamente la puerta de su hogar.

En su corazón, la señora confía en que Jessie, de 25 años, regresará a su casa en Pavas, San José, pese a que ya han pasado casi seis meses desde que desapareció de forma misteriosa.

Así lo contó a La Teja Jazmín Ugarte, sobrina de Jessie, quien explicó que pese al gran tiempo que ha pasado, su abuelita mantiene la fe de que Jessie sea encontrada con vida.

“Ha sido demasiado duro para mi abuela, ver el cuarto de ella con sus cositas así tal y como ella las dejó. Mi abuela, a veces, quiere entrar ahí y nosotros tratamos de distraerla, porque ella pasa tiempo ahí y mantiene todas las cositas en su lugar, porque ella sigue esperando a su hija”, contó Ugarte.

La pesadilla que vive esta familia se inició desde la noche del pasado sábado 10 de mayo, día en el que Jessie fue vista por última vez.

Jessie Karina Álvarez Amador, de 25 años, desapareció desde el sábado 10 de mayo del 2025. Foto: Jazmín Ugarte para La Teja ( Jazmín Ugarte para La Teja/Jazmín Ugarte para La Teja)

Álvarez, quien es estilista y madre de un chiquito de seis años, desapareció luego de salir de su casa ubicada en Finca San Juan, en Pavas, San José.

Una de las últimas imágenes de la joven fue grabada esa misma noche por una cámara de seguridad, y en dicho video se observa a Jessie caminando hacia la calle principal de su barrio, para luego subirse a un carro, del que tampoco se tienen pistas.

Una de las mayores preocupaciones de la familia de Jessie es que horas antes de su desaparición, al parecer, recibió varias llamadas insistentes de un hombre, por lo que temen que eso esté relacionado con su caso.

Festividades perdieron la alegría

Jazmín contó que no pasa ni un solo día en el que no piense y extrañe a su tía, y destacó que ella y su familia vivirán momentos muy duros cuando lleguen las festividades de fin de año.

“Ha sido muy duro, más que ahora vienen épocas que son muy bonitas cuando uno tiene a su familia completa, pero ahora que estamos pasando esto, la verdad es que serán muy difíciles.

“Estamos muy dolidos, porque uno se pone a recordar todo lo que vive con sus familiares y ver que vienen épocas que hace un año eran muy bonitas, pero que ahora solo nos van a causar más dolor por la ausencia de mi tía”.

Esta es la última imagen que hay de Jessie antes de su desaparición. (cortes/Esta es la última imagen que hay de Jessie antes de su desaparición.)

Ugarte contó que también siente un enorme pesar por su primito de seis años, quien todos los días sufre la ausencia de su mamá.

“Nosotros hemos pasado procesos muy difíciles; hace tres años que falleció mi tío, entonces mi abuela ya había perdido a un hijo, y ahora pasa esto con mi tía. Uno no entiende las cosas, solo Dios sabe por qué pasan”.

El último recuerdo bonito que Jazmín conserva de su tía ocurrió una semana antes de su desaparición, cuando estuvieron juntas en una fiesta de un familiar; ella aseguró que ese día todo fue pura felicidad.

Insatisfechos con la investigación

El próximo lunes 10 de diciembre se cumplirán siete meses desde que Jessie desapareció sin dejar ningún rastro.

Días después de la desaparición, el OIJ dio a conocer que el celular de la estilista fue activado por última vez en Aserrí, a más de 15 kilómetros de la casa de Jessie.

Esa fue la última información que recibieron los seres queridos de Álvarez, pues según su sobrina, a la fecha el OIJ no les ha dado siquiera una posible versión de lo que pudo pasar con ella.

“Lo que nos dicen es que todavía no tienen una respuesta que puedan darnos, que todavía siguen con el caso, pero ya es demasiado, no nos dicen si tienen sospechosos, no nos dice absolutamente nada.

Jessie se ganaba la vida como estilista. Foto: Cortesía Jazmín Ugarte para LT (Cortesía Jazmín Ugarte para LT/Cortesía Jazmín Ugarte para LT)

“Ellos ni nos llaman y cuando uno llama nunca está el muchacho (investigador) que lleva el caso, y cuando, finalmente, logramos hablar con él, solo nos dice que ahí está la investigación. Nos dicen que ellos están investigando y no pueden decirle nada ni siquiera a los familiares”.

La sobrina de la estilista le aseguró a este medio que el OIJ tiene en su poder el celular de su tía, pero no les han indicado dónde estaba o si estaba en manos de alguna persona.

“Nosotros les preguntamos por el teléfono y lo que ellos nos dijeron es que estaba reseteado, y que a nosotros no nos podían decir si se sacó o no información del teléfono, que ellos sí lo tienen”.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.