“Ella estaba ilusionada”: Mujer que volvía de fiesta del trabajo murió violentamente en la entrada de su casa

Wendy López Sánchez, de 44 años, perdió la vida al ser víctima de un accidente de tránsito frente a su casa en Los Lotes, en Los Llanos de Altamira de Aguas Zarcas de San Carlos, zona norte del país.

La Cruz Roja atendió la tragedia a las 4:09 a. m. de este domingo 7 de diciembre.

Choque violento en plena madrugada

“Vuelco de vehículo liviano, se aborda una mujer adulta, la misma sin signos de vida; adicional, se atienden a cuatro pacientes, ninguno quiere trasladarse al centro médico”, señalaron los socorristas.

Pamela López, hermana de Wendy, le confirmó a La Teja que la mujer regresaba de una fiesta de trabajo, las cuales son muy comunes en estas fechas de diciembre.

Impacto mortal a metros de llegar a casa

De acuerdo con la versión preliminar, el carro en el que viajaba Wendy López estaba por doblar hacia la entrada de la casa cuando otro vehículo lo golpeó de manera violenta.

El vehículo donde iba Wendy volcó en una cuneta y ella habría salido expulsada; los golpes le provocaron la muerte en el sitio.

“Fue en la entrada de la casa, ella estaba ilusionada con la actividad, no estábamos en la casa, el vecino nos llamó”, expresó la familiar en medio del dolor por la pérdida.

Wendy era mamá de un muchacho de 22 años y de un adolescente de 15 años.

