Doloroso accidente: niña de 2 años sufre amputación al quedar atrapada en cadena de moto

Una niña de 2 años sufrió la amputación de dos dedos al quedar atrapado un pie en la cadena de una moto.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja a las 6:38 a. m. de este domingo 7 de diciembre en Cangrejal de Acosta, San José.

La niña de 2 años fue llevada en condición crítica al hospital Nacional de Niños. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Atención en condición crítica

“Se atiende una niña de 2 años que tuvo un pie atrapado en la cadena de una motocicleta, la misma con amputación en dos dedos del pie, se traslada en condición crítica al Hospital Nacional de Niños”, señalaron los cruzrojistas.

Situación bajo investigación

Las circunstancias que mediaron en esta situación están en investigación.

Las autoridades del Tránsito le insisten a los adultos que los niños menores de 5 años no pueden ser llevados en moto, tampoco llevarlos en la barra de la bicicleta.