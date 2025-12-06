OIJ confirma triste noticia sobre accidente en el que bebita y niña de 8 años resultaron heridas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó una triste noticia relacionada con el aparatoso accidente de tránsito en el que una bebé de 6 meses y una niña de 8 años resultaron heridas de gravedad en Guanacaste.

LEA MÁS: Violento choque deja a bebé de 6 meses y a niño de 6 años heridos de gravedad en Guanacaste

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que la bebé falleció poco después del incidente en un centro médico, por lo que agentes judiciales se presentaron al sitio para hacer el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

En cuanto a la niña de 8 años, quien sería hermana de la bebé, las autoridades no dieron a conocer cuál es su estado de salud.

LEA MÁS: Murió por ayudar: la cruel historia del agente del OIJ asesinado por policías

El accidente ocurrió en Cañas Dulces de Liberia. Foto Waze CR. (Facebook/El accidente ocurrió en Cañas Dulces de Liberia. Foto Waze CR.)

El accidente que terminó cobrando la vida de la pequeña ocurrió a eso de las 4:45 p.m. de este viernes en Cañas Dulces de Liberia, del puente Irigay 100 metros hacia el norte en sentido a La Cruz.

La versión preliminar que ha trascendido señala que, por razones que aún no están claras, el vehículo en el que viajaban ambas niñas habría chocado contra un árbol.

LEA MÁS: Jóvenes terminaron en manos de la Policía por engaño que trataron de cometer para ver a Bad Bunny

Los cuerpos de emergencia se presentaron al lugar del accidente y, además de atender a las niñas, también trasladaron a dos adultos a un centro médico en condición delicada.