OIJ confirma triste noticia sobre accidente en el que bebita y niña de 8 años resultaron heridas

El vehículo en el que viajaban, al parecer, chocó contra un árbol

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó una triste noticia relacionada con el aparatoso accidente de tránsito en el que una bebé de 6 meses y una niña de 8 años resultaron heridas de gravedad en Guanacaste.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que la bebé falleció poco después del incidente en un centro médico, por lo que agentes judiciales se presentaron al sitio para hacer el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

En cuanto a la niña de 8 años, quien sería hermana de la bebé, las autoridades no dieron a conocer cuál es su estado de salud.

El accidente ocurrió en Cañas Dulces de Liberia. Foto Waze CR.
El accidente ocurrió en Cañas Dulces de Liberia. Foto Waze CR. (Facebook/El accidente ocurrió en Cañas Dulces de Liberia. Foto Waze CR.)

El accidente que terminó cobrando la vida de la pequeña ocurrió a eso de las 4:45 p.m. de este viernes en Cañas Dulces de Liberia, del puente Irigay 100 metros hacia el norte en sentido a La Cruz.

La versión preliminar que ha trascendido señala que, por razones que aún no están claras, el vehículo en el que viajaban ambas niñas habría chocado contra un árbol.

Los cuerpos de emergencia se presentaron al lugar del accidente y, además de atender a las niñas, también trasladaron a dos adultos a un centro médico en condición delicada.

