Jóvenes terminaron en manos de la Policía por engaño que trataron de cometer para ver a Bad Bunny

Cuatro jóvenes menores de edad fueron sorprendidos por las autoridades cuando trataron de ingresar al concierto de Bad Bunny usando documentos falsos.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que se trata de cuatro menores de edad que fueron descubiertos la noche de este viernes cuando pretendían ingresar al Estadio Nacional, donde se realizó el concierto del Conejo Malo.

“La situación fue reportada por agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), luego de que los organizadores del evento reiteraron que, dentro de sus parámetros de ingreso, estaba estrictamente prohibida la asistencia de menores de edad”, detalló Seguridad.

La Fuerza Pública reiteró que ningún menor puede ingresar al concierto de Bad Bunny de este sábado. (Jose Cordero/José Cordero)

Según el informe policial, los jóvenes trataron de burlar los controles de acceso mediante documentos falsos, razón por la cual fueron retirados del perímetro del evento.

De cara al concierto de este sábado, la Fuerza Pública informó que se mantendrán en los perímetros de ingreso al Estadio Nacional para mantener un entorno seguro para los asistentes.

“La Fuerza Pública hace un llamado para que las personas menores de edad no se hagan presentes ni intenten ingresar al Estadio Nacional, pues no se permitirá su acceso”, reiteró Seguridad.