Subjefe del OIJ de Guápiles asesinado fue clave para que detuvieran a su supuesto asesino

Geiner Zamora, subjefe del OIJ de Guápiles, terminó siendo clave para que sus compañeros detuvieran al supuesto sicario que le arrebató la vida la noche del pasado 31 de enero.

La detención del sospechoso, un hombre apellidado Méndez, alias Gato, se dio a conocer hasta este lunes, pero este realmente cayó en manos de las autoridades un día después del homicidio, pero por otro caso.

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que el supuesto sicario fue detenido a raíz de una investigación que inició el mismo Zamora por otra causa en su contra.

Geiner Zamora Hidalgo (Cortesía/Cortesía)

“Tanto Gato como Cotoño (autor intelectual del homicidio) están privados de libertad, uno por un asalto que investigó el mismo compañero, Geiner Zamora, y el otro (Cotoño) por un tema de amenazas con arma de fuego”.

Ante una consulta de La Teja, la Policía Judicial confirmó que Gato fue detenido por la Fuerza Pública el 1 de febrero pasado. Para ese momento aún no figuraba como el sospechoso de asesinar a Zamora.

“Él fue detenido por la Fuerza Pública al día siguiente (del homicidio de Geiner) por unos casos de robo agravado que estaba investigando la oficina de Guápiles, a solicitud del compañero y de los que investigaban el caso hicieron la detención”, indicó el OIJ.

Allanamientos para detener a sospechosos homicidio Geiner Zamora, subjefe del OIJ de Guápiles. (OIJ/Allanamientos para detener a sospechosos homicidio Geiner Zamora, subjefe del OIJ de Guápiles.)

Soto también destacó el papel del sujeto apellidado Castro, alias Cotoño, quien en apariencia fue el que planificó el homicidio del subjefe del OIJ de Guápiles.

“Él recibe la información de la ubicación de Geiner, va con otro sujeto apellidado Centeno, alias Mamba, localizan al gatillero, un sujeto apellidado Méndez, alias Gato, y le dicen que ya localizaron a Geiner.

La mamá de Cotoño y la hermana de Gato también fueron detenidas por el OIJ. Foto Rafael Pacheco. (OIJ/Allanamientos para detener a sospechosos homicidio Geiner Zamora, subjefe del OIJ de Guápiles.)

“Bajo esa circunstancia se vienen a Toro Amarillo y le facilitan el arma de fuego, una bicimoto, un teléfono celular y ropa, y este sujeto (Gato) va solo en la bicimoto y le dispara a Geiner, quien fallece días después en un centro médico”.

Este lunes, la Policía Judicial realizó un operativo en la zona, en el que se ejecutaron 14 allanamientos con los que lograron detener a 6 personas vinculadas con esa organización criminal, la cual es ligada con la banda de Alejandro Arias Monge, alias Diablo.

El director del OIJ confirmó que el móvil detrás del homicidio de Geiner está relacionado con las investigaciones que realizaba contra esta organización criminal.