Asalto a vivienda en Upala terminó con un hombre fallecido

Los vecinos de una tranquila comunidad en Aguas Claras de Upala, en Alajuela, se encuentran con el corazón en la mano por un trágico hecho ocurrido la noche de este domingo.

Esto debido a que un aparente asalto a una vivienda en ese barrio tuvo un sangriento desenlace, pues un hombre perdió la vida, en apariencia, a manos de los supuestos delincuentes.

De forma extraoficial trascendió que se trataría de un hombre que, en apariencia, habría tratado de ayudar al dueño de la casa que estaba siendo asaltada.

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 6:20 p.m. en Los Ángeles de Aguas Claras, en un sector conocido como La Chepa.

Los hechos ocurrieron en un tranquilo barrio en Aguas Claras, en Upala. Foto Radio Cultural Upala.

“Se informa de un asalto a una vivienda y en el sitio se ubica a un hombre herido por arma de fuego a nivel de cuello, este ya no presentaba sin signos de vida”, detalló la Cruz Roja.

La Benemérita también informó que trasladaron a un hombre víctima de agresión en condición urgente al Hospital Alajuela. Al parecer, se trataría del dueño de la casa asaltada.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, pero de forma extraoficial trascendió que se trataría de un sujeto de nombre Rodrigo.

En cuanto a los hechos, lo que se habla es que se habría tratado de un asalto a una vivienda cometido por al menos cuatro sujetos, quienes luego habrían escapado en un carro.