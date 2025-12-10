“Fue un acto de amor, valentía y solidaridad”: familiar de peón asesinado al ayudar a vecino en asalto da desgarrador mensaje

Rigoberto Casanova, de 53 años, perdió la vida a manos de un maleante cuando trató de ayudar a uno de sus vecinos, cuya casa estaba siendo asaltada por varios sujetos armados.

Una familiar muy cercana de Casanova, quien pidió que su nombre no fuera publicado, dio un desgarrador mensaje al recordar el último acto de valentía de “Riguito”, como le decía de cariño.

“Personalmente me duele saber que le arrebataron la vida; sin embargo, sé que su acto de amor, valentía y solidaridad por querer intentar ayudar a su vecino, demuestra demasiado sobre el tipo de persona que fue en vida”, dijo la mujer.

El terrible hecho ocurrió la noche del pasado domingo en Aguas Claras de Upala, en Alajuela, específicamente en la comunidad conocida como La Chepa.

Disparo lo hizo salir

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los hechos se dieron cuando, en apariencia, cuatro hombres ingresaron a una vivienda para asaltar a sus habitantes, a quienes amenazaron y llevaron a una bodega para pedirles dinero.

Rigoberto Casanova fue asesinado cuando trató de ayudar a un vecino que era asaltado. Foto Facebook. (Facebook/Rigoberto Casanova fue asesinado cuando trató de ayudar a un vecino que era asaltado. Foto Facebook.)

“Posteriormente, al parecer, se escuchó un disparo, por lo que uno de los vecinos (Casanova) fue a ver qué sucedía y otro sujeto que estaba en las afueras de la casa le disparó, ocasionándole la muerte en el sitio”, detalló la Policía Judicial.

Por su parte, la Cruz Roja indicó que en ese sitio atendieron a un hombre víctima de agresión, quien fue llevado en condición urgente al Hospital Alajuela. Al parecer, se trataría del dueño de la casa asaltada.

Un golpe muy duro

Reinaldo Casanova, hermano de Rigoberto, contó a La Teja que se enteró de la muerte de su hermano la misma noche del domingo por medio de una llamada de su madre. “Mi mamá me llamó el domingo como a las 11 p.m., contándome que eso pasó como entre las 7:30 p.m. y las 8 p.m., uno nunca espera una noticia como esa.

“Lo que me comentó mi mamá es que mi hermano salió a ayudar al vecino del frente y fue ahí cuando recibió el disparo”.

Según Casanova, la víctima del asalto era más que un vecino para su hermano, pues Rigoberto lo consideraba un jefe y un gran amigo. Casanova se ganaba la vida como peón agrícola en Upala.

“A lo que entiendo, la persona a la que trató de ayudar era como un jefe de él, porque mi hermano le hacía trabajos, entonces era como un amigo y jefe también, había una relación muy buena entre ellos”.

Inseguridad sigue tomando fuerza

La familiar de Riguito quien prefirió que no pusiéramos su nombre, dijo que todos los vecinos del barrio están muy afectados por su trágica muerte, pues lo recuerdan como un hombre honrado y esforzado.

Los hechos ocurrieron en un tranquilo barrio en Aguas Claras, en Upala. Foto Radio Cultural Upala. (Facebook/Los hechos ocurrieron en un tranquilo barrio en Aguas Claras, en Upala. Foto Radio Cultural Upala.)

“Lamentablemente solo las personas cercanas sabemos que él murió por ir a defender a su vecino, que estimaba mucho. Ahora deja una esposa y dos niños pequeños en un pueblo donde se sabe que ganarse la vida cuesta muchísimo”.

El atroz homicidio de Casanova enciende las alarmas en este barrio y otras zonas aledañas de Upala, pues según contó su familiar este tipo de hechos cometidos por asaltantes se están volviendo cada vez más frecuentes.

“Estos acontecimientos de asaltos en casas es algo que esta pasando con mucha frecuencia en la zona y pueblos cercanos, lamentablemente se cree que es el mismo grupo de delincuentes, por la forma en que lo realizan”.

En medio del enorme dolor que cargan en sus corazones, la familia de Casanova lo único que les pide a las autoridades es que atrapen a los responsables de arrebatarle la vida y que se haga justicia.

“Lastimosamente, la inseguridad y la delincuencia que afecta a nuestro país, hoy nos toca vivirla en carne propia”.