Mujer asesinada en Limón fue ejecutada a quemarropa frente a su pareja

Una mujer de apellido Quesada, de 36 años, fue asesinada de varios balazos en Matina, Limón.

Las autoridades judiciales confirmaron que la agresión ocurrió frente a la pareja sentimental de ella y, aunque el caso está en investigación, pareciera que el ataque fue directamente contra ella; no obstante, las autoridades del OIJ siguen con el caso.

“Presentaba heridas por arma de fuego en un hombro y en la espalda”, confirmaron en la oficina de prensa del OIJ.

Ella se convirtió en la víctima femenina número 80 de homicidio registrada en Costa Rica durante este 2025.

“La mujer fue abordada por dos sujetos, quienes le dispararon en varias ocasiones y se dieron a la fuga por un cultivo de bananos; ella quedó fallecida en el sitio”, agregaron.

La Cruz Roja atendió la situación desde las 10:44 p. m. de este martes 9 de diciembre, en Estrada de Carrandí de Matina, Limón, sobre la calle principal.

“Mujer adulta herida por arma de fuego en la espalda, la misma sin signos vitales en el sitio”, dijeron en la central de la Cruz Roja.

Violencia vuelve a golpear a Matina en plena noche del martes. (Reiner Montero/Cortesía)

Las causas que mediaron en esta agresión no han trascendido; los investigadores están detrás de los responsables de los disparos.

La pareja de la fallecida resultó ilesa, pero sí bastante afectado por lo ocurrido.

El país registra 826 homicidios (746 hombres) hasta este martes; las autoridades afirman que en diciembre aumenta la violencia y temen que haya un incremento de fallecidos, causando más dolor a las familias costarricenses.

