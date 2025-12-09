La desgarradora declaración de recolector que encontró a bebé fallecido en camión de basura

Uno de los recolectores que encontraron el cuerpo de un bebé en el interior de un camión de basura en Limón dio una desgarradora declaración que le despedazaría el corazón a cualquier persona.

Así lo reveló a La Teja Ana Matarrita, alcaldesa de Limón, quien escuchó directamente las palabras cargadas de dolor que ese recolector le dijo tras el trágico hallazgo, ocurrido la mañana de este lunes en Pacuare de Limón.

LEA MÁS: Buscan a niño de 4 años que se perdió en la montaña cuando caminaba junto a su mamá

“Uno de los compañeros de recolección me llamó y me dijo: ‘Doña Ana, yo hubiese querido escuchar un bebé llorando en una bolsa, y hubiese querido decir lo rescatamos y no llevarnos esa impresión de ver las bolsas trituradas y que de una sobresaliera un cuerpo’.

“Esa escena fue muy dura, esa escena es la que los tiene (a los recolectores) desgarrados, al igual que a todo el país, porque nosotros hemos recibido mensajes de todas partes que aún no pueden creerlo”, dijo la alcaldesa.

Matarrita explicó que los recolectores que encontraron el cuerpo del bebé están sumamente afectados por lo sucedido, por lo que van a brindarles la respectiva atención.

El cuerpo del bebé fue encontrado dentro del contenedor de un camión de basura en Pacuare de Limón. (Cortesía/El cuerpo del bebé fue encontrado dentro del contenedor de un camión de basura en Pacuare de Limón.)

LEA MÁS: Pecho de Rata no se presentó a audiencia en la que apelará su extradición

“Nosotros como una de las primeras acciones, les vamos a brindar acompañamiento psicológico a los compañeros recolectores, en conjunto con la oficina de Atención Social y también con la oficina de Salud Ocupacional.

“Ellos estaban muy afectados, con voces quebradas y llantos en algunos de ellos por esta manifestación tan nefasta de lo que es quitarle la vida a un angelito, a un ser humano indefenso”, destacó la alcaldesa.

LEA MÁS: Hombre es condenado a 30 años por participar en doble homicidio dentro de casa en Limón

En cuanto al caso en sí, Matarrita dijo que hay todo un proceso de investigación que es llevado por las autoridades judiciales y en el que el municipio está colaborando en todo lo posible.

“Nos hemos referido como víctimas hacia ambas partes, primero por la pérdida de la niña y luego la madre, porque aquí lo que hay es una vulneración de una mujer que no sabemos en qué condición quedó embarazada, no sabemos si en condición de abuso o de violencia, no sabemos qué obliga a una mamá a hacer esto”.

Por su parte, el OIJ informó que mantiene una investigación para tratar de dar con la madre del bebé fallecido.