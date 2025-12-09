Pecho de Rata no se presentó a audiencia en la que apelará su extradición

Edwin Danney López Vega, de 48 años, alias Pecho de Rata, vive un martes 9 de diciembre muy importante en su vida.

Desde las 8:15 a.m., los jueces del Tribunal de Apelación de Goicoechea están analizando su caso de extradición.

El caso lo están viendo en la sala 8 del II Circuito Judicial de Goicoechea. López no llegó al debate; solo asistió su abogado defensor, Andy Sánchez.

Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, podría ser extraditado a Estados Unidos. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Versiones no oficiales señalan que López pidió no ir; no obstante, el abogado no detalló en la audiencia las razones.

A López lo vinculan con una investigación de la DEA, en la que, en apariencia, coordinaba envíos de droga desde el 2008.

Las funciones de Pecho de Rata supuestamente eran coordinar los envíos marítimos de droga desde Colombia hasta Costa Rica, almacenar la droga y entregarla a los socios, para luego ser enviada a Estados Unidos.