Sucesos

Cruz Roja encontró horroso escenario tras recibir alerta de familia arrastrada por río en Turrialba

Una pareja y su hija de 6 años desaparecieron desde el sábado tras ser arrastrados por un río

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

La Cruz Roja encontró una desgarradora escena tras iniciar la búsqueda de una familia que estaba desaparecida desde el pasado sábado tras ser arrastrada por el cauce de un río en Turrialba.

La Benemérita informó que fueron alertados de la desaparición hasta este lunes, por lo que iniciaron un operativo en el sector de río Chirripó, siendo que en horas de la tarde encontraron el cuerpo de la mujer, de 32 años.

LEA MÁS: Piloto es rescatado con vida y trasladado en condición crítica tras accidente aéreo en Puerto Jiménez

“Se iniciaron las labores de recuperación, pero debido a las condiciones del entorno no fue posible completarlas, por lo que las operaciones se suspendieron pasadas las 11:00 p. m. y se retomaron desde primeras horas de esta mañana”, indicó la Cruz Roja.

Hallan con vida a extranjera arrastrada por río en Guácimo. Foto Cruz Roja.
El primer cuerpo encontrado fue el de la madre de la niña de 6 años. Foto Archivo. (Cruz Roja/Hallan con vida a extranjera arrastrada por río en Guácimo. Foto Cruz Roja.)

Las autoridades informaron que la escena se volvió aún más dolorosa, pues también recibieron el reporte de que 12 kilómetros aguas abajo, en el sector de Roca Quemada, se localizó el cuerpo de una menor de 6 años.

LEA MÁS: Fuerte incendio deja una familia sin casa en Hatillo

Además, otros kilómetros río abajo, en el sector de Ñariñac, también fue ubicado el cuerpo de un hombre de 34 años, padre de la menor.

“En ambos puntos, las maniobras de recuperación aún no se han realizado”.

LEA MÁS: Avioneta siniestrada transportaba droga; Fuerza Pública mantiene custodia

La Cruz Roja Costarricense mantiene una operación activa para la recuperación del primer cuerpo localizado ayer, para coordinar las acciones necesarias en los otros dos puntos reportados.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
familia ahogada TurrialbaAhogados TurrialbaNiña ahogada Turrialba
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.