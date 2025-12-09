Cruz Roja encontró horroso escenario tras recibir alerta de familia arrastrada por río en Turrialba

La Cruz Roja encontró una desgarradora escena tras iniciar la búsqueda de una familia que estaba desaparecida desde el pasado sábado tras ser arrastrada por el cauce de un río en Turrialba.

La Benemérita informó que fueron alertados de la desaparición hasta este lunes, por lo que iniciaron un operativo en el sector de río Chirripó, siendo que en horas de la tarde encontraron el cuerpo de la mujer, de 32 años.

“Se iniciaron las labores de recuperación, pero debido a las condiciones del entorno no fue posible completarlas, por lo que las operaciones se suspendieron pasadas las 11:00 p. m. y se retomaron desde primeras horas de esta mañana”, indicó la Cruz Roja.

El primer cuerpo encontrado fue el de la madre de la niña de 6 años.

Las autoridades informaron que la escena se volvió aún más dolorosa, pues también recibieron el reporte de que 12 kilómetros aguas abajo, en el sector de Roca Quemada, se localizó el cuerpo de una menor de 6 años.

Además, otros kilómetros río abajo, en el sector de Ñariñac, también fue ubicado el cuerpo de un hombre de 34 años, padre de la menor.

“En ambos puntos, las maniobras de recuperación aún no se han realizado”.

La Cruz Roja Costarricense mantiene una operación activa para la recuperación del primer cuerpo localizado ayer, para coordinar las acciones necesarias en los otros dos puntos reportados.