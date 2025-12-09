Piloto es rescatado con vida y trasladado en condición crítica tras accidente aéreo en Puerto Jiménez

La Cruz Roja confirmó que el piloto de una avioneta fue trasladado en condición crítica al centro médico más cercano, luego de ser localizado con vida tras un accidente aéreo ocurrido la tarde de este lunes en Puerto Jiménez, Osa.

La aeronave se precipitó a tierra en una zona de difícil acceso dentro de la Reserva de Corcovado, lo que complicó las labores de búsqueda y rescate. Según explicó Luis Rodríguez Estrada, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja, el piloto permanecía atrapado entre la estructura del aparato al momento de ser hallado.

El piloto fue rescatado por los socorristas. Foto: Bomberos, ilustrativas

Los equipos de emergencia debieron recorrer dos horas en ambulancia hasta un punto de ingreso autorizado y, posteriormente, avanzar 30 minutos a pie por terreno de difícil acceso hasta localizar los restos de la avioneta.

“Está en malas condiciones, se encontraba prensado. Trabajamos en estabilizarlo y liberarlo. Se coordinó con la CCSS para la atención del paciente”, señaló Rodríguez.

Tras su extracción, el paciente fue estabilizado en el sitio y, posteriormente, trasladado de emergencia para recibir atención especializada, debido a la gravedad de sus lesiones.

Los cuerpos de rescate permanecen en la zona realizando la inspección final del sitio del siniestro y asegurando el área para las autoridades correspondientes.