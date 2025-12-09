Fuerte incendio deja una familia sin casa en Hatillo

El Cuerpo de Bomberos atendió la noche de este lunes un incendio que afectó una vivienda ubicada en Hatillo.

La emergencia ocurrió en la ciudadela 25 de Julio, en Hatillo, San José.

LEA MÁS: Avioneta siniestrada transportaba droga; Fuerza Pública mantiene custodia

El reporte de emergencia ingresó a las 7:23 p.m., momento en que los vecinos alertaron sobre una estructura envuelta en llamas. Según el informe preliminar, el fuego habría consumido, aproximadamente, 200 metros cuadrados del segundo piso de una vivienda.

Un incendio en la 25 de Julio, en Hatillo, reporta el Cuerpo de Bomberos. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

Para atender la emergencia, Bomberos desplazó cuatro unidades, entre ellas una ambulancia.

LEA MÁS: Esta es la dolorosa información que acaba de revelar la Cruz Roja sobre bebé hallado muerto en camión de basura

Las causas del incendio permanecen bajo investigación. Aunque se habló de una quema provocada, las autoridades investigan la causa.