Avioneta siniestrada transportaba droga; Fuerza Pública mantiene custodia

La emergencia aérea ocurrida la tarde de este lunes en Puerto Jiménez, Osa, tomó un nuevo giro luego de que trascendiera que dentro de la avioneta accidentada habría indicios de un posible cargamento de droga.

La Fuerza Pública mantiene el sitio fuertemente custodiado mientras se espera el arribo de oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD).

La policía mantiene custodia de la zona. Foto: Ilustrativa. (Keyna Calderón/La Nación)

Horas antes, la Cruz Roja confirmó que el piloto de la aeronave fue localizado con vida y trasladado en condición crítica al centro médico más cercano. El hombre permanecía atrapado entre la estructura del aparato tras precipitarse en una zona remota cercana de la Reserva de Corcovado, lo que dificultó el rescate.

