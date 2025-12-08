Sucesos

Hallan a bebé fallecido dentro de camión de basura en Limón

El lamentable hecho habría ocurrido la mañana de este lunes

Por Adrián Galeano Calvo

La provincia de Limón fue escenario de un lamentable y doloroso hecho la mañana de este lunes, pues dentro de un camión recolector de basura fue encontrado el cuerpo sin vida de un pequeño bebé.

El hecho fue confirmado por la Cruz Roja, la cual informó que este triste hallazgo se dio minutos antes de las 10 a.m. en el sector de Pacuare de Limón.

Al parecer, habría sido los mismos recolectores de basura quienes encontraron el cuerpo del bebé.

OIJ de Limón atendió el hallazgo de un recién nacido en un camión de basura. Foto: La Teja
OIJ de Limón atendió el hallazgo de un recién nacido en un camión de basura. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

“La Cruz Roja costarricense responde a un incidente en Pacuare de Limón, donde se informa que hay un bebé en un contenedor de basura en condición crítica. Se reponde con una ambulancia inmediatamente y nuestro personal confirma de que el lactante se encontraba sin signos vitales”, explicó Luis Rodríguez Estrada, de la Cruz Roja.

La escena se encuentra custodiada por personal de la Fuerza Pública a la espera de que agentes judiciales realicen el levantamiebnto del cuerpo del bebé y su traslado a la morgue judicial.

El miércoles 12 de noviembre anterior hallaron en un basurero de Hatillo, San José a un recién nacido, el pequeñito fue rescatado con vida por oficiales de la Fuerza Pública, lo llevaron al Hospital Nacional de Niños y ahora está en un hogar de acogida del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

