Vecinos escucharon balazos y al salir de sus casas encontraron a hombre asesinado en Esparza

El crimen ocurrió la noche de este domingo

Por Adrián Galeano Calvo

Vecinos de un barrio en Parrita, Puntarenas, descubrieron una escena de horror tras escuchar el estruendo de una balacera que ocurrió en las afueras de sus viviendas.

Al salir de sus casas, encontraron a un hombre tendido sobre una calle de lastre, el cual había sido ejecutado de múltiples disparos.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que la víctima de ese crimen fue identificada como un hombre apellidado Córdoba, de 33 años.

Los vecinos encontraron el cuerpo del hombre tendido sobre una calle de lastre. Foto Waze CR.
Según la Policía Judicial, los hechos ocurrieron minutos antes de las 7 p. m., en el sector de Damitas de Parrita.

“Según versiones preliminares, al parecer, los vecinos escucharon varias detonaciones y al salir de sus viviendas lograron ver al ahora fallecido en el suelo sobre vía pública, por lo que dieron aviso a las autoridades”, señaló el OIJ.

De momento, las autoridades no han determinado cómo ocurrió el mortal ataque.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

