Joven de 21 años fue asesinado a balazos cuando llegó a cobrar dinero a barrio en Cartago

Un muchacho llegó a un barrio en Cartago, supuestamente, para cobrar un dinero, pero terminó recibiendo el peor de los “pagos”.

Esto debido a que el joven fue víctima de un ataque a balazos, el cual terminó costándole la vida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el ahora fallecido era un muchacho, de 21 años, de apellido Cuero, quien murió dentro de un carro afuera del hospital Max Peralta de Cartago.

De acuerdo con la versión preliminar que maneja la Policía Judicial, el ataque ocurrió minutos antes de las 10 p. m., de este domingo en el barrio Nuevo de Taras, en Cartago, cuando Cuero y otro hombre llegaron en un carro hasta ese sitio.

El joven falleció dentro del carro en las afueras del hospital de Cartago.

“Al parecer, el ahora fallecido supuestamente habría llegado al lugar en compañía de otra persona a cobrar un dinero, cuando en apariencia dos sujetos se acercaron al vehículo y le dispararon”, detalló el OIJ.

Cuero fue impactado en múltiples ocasiones, mientras que los dos sospechosos lograron darse a la fuga.

El hombre que acompañaba al muchacho trató de salvarle la vida al llevarlo en ese carro hasta el mencionado hospital.

“El hombre fue llevado por su acompañante al hospital, sin embargo, en apariencia murió dentro del vehículo antes de ser ingresado”, agregó el OIJ.

De momento, las autoridades no han determinado si el joven estaba cobrando el dinero de algún tipo de préstamo y si su muerte tendría que ver con esa situación.