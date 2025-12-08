Sucesos

Esta es la dolorosa información que acaba de revelar la Cruz Roja sobre bebé hallado muerto en camión de basura

El trágico hecho ocurrió la mañana de este lunes en Limón

Por Adrián Galeano Calvo

La Cruz Roja reveló nueva información sobre el caso del bebé que fue encontrado sin vida dentro de un camión de basura en Limón, y los datos hacen que la situación sea aún más dolorosa.

El lamentabe hallazgo ocurrió minutos después de las 10 a.m. de este lunes en el sector de Pueblo Nuevo, en Pacuare de Limón. En apariencia, habrían sido los mismos recolectores de basura quienes encontraron al bebé fallecido.

Ante una consulta hecha por La Teja, la Cruz Roja brindó un nuevo detalle sobre este doloroso caso.

El cuerpo del bebé fue encontrado dentro del contenedor de un camión de basura en Pacuare de Limón.
El cuerpo del bebé fue encontrado dentro del contenedor de un camión de basura en Pacuare de Limón. (Cortesía/El cuerpo del bebé fue encontrado dentro del contenedor de un camión de basura en Pacuare de Limón.)

“Se aborda un feto de aproximadamente unos siete meses, dentro de la basura. La escena queda a cargo de las autoridades”, informó la Benemérita.

Por su parte, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informó que el caso está siendo atendido por la oficina local de Limón, en coordinación la Fuerza Pública y el OIJ.

De momento las autoridades no han brindado una versión de preliminar de cómo es que el bebé habría llegado hasta el interior del contenedor de camión basura.

