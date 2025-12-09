Hombre es condenado a 30 años por participar en doble homicidio dentro de casa en Limón

Un hombre apellidado Umaña recibió un fuerte castigo tras ser encontrado culpable de participar en un atroz hecho en el que dos hombres fueron asesinados dentro de una casa en Limón.

En ese mismo caso, otros tres hombres resultaron heridos de gravedad, pero de milagro sobrevivieron al ataque.

El Tribunal Penal de Limón dictó una condena de 30 años contra Umaña por el doble homicidio de dos hombres apellidados Esquivel y Pérez; y por tres tentativas de homicidio en perjuicio de tres sujetos de apellidos Pérez, Sevilla, Fernández y Bello.

El hecho que dio pie a la condena ocurrió la noche del 5 de setiembre del 2023 en el sector de Estrada de Matina, específicamente en una casa en la que se encontraban los cinco hombres.

El atroz caso ocurrió en Matina de Limón.

“En apariencia, en ese momento se presentó Umaña, junto con cinco personas más aún sin identificar, quienes portaban armas de fuego tipo fusil de asalto, así como pistolas, y dispararon de manera sorpresiva contra la vivienda en la que se encontraban los agraviados reunidos”, informó el Poder Judicial.

Según las autoridades, Umaña y los otros sujetos ingresaron a la vivienda para seguir disparando contra los cinco hombres.

“Los hombres lograron impactar en la cabeza a Esquivel y Pérez, causándoles la muerte a estos dos en el sitio, no logrando su cometido de darles muerte a los demás agraviados”.

Umaña y los otros sospechosos huyeron del lugar al notar la presencia de vecinos que escucharon los disparos.

En el ataque otros tres hombres resultaron heridos.