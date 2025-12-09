Cuerpos policiales toman el centro de San José para intervenir cuarterías, este es el motivo

El centro de San José amaneció más movido que de costumbre la mañana de este martes, esto debido a un importante operativo realizado por distintos cuerpos policiales.

LEA MÁS: Buscan a niño de 4 años que se perdió en la montaña cuando caminaba junto a su mamá

Dicha acción policial, en la que participaron el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y la Policía Profesional de Migración, estuvo centrada en intervenir las múltiples cuarterías que se encuentran en el centro de la capital.

Varios cuerpos policiales participan del operativo en el centro de San José. Foto Policía Municipal de San José. (PMSJ/Operativo en cuarterías en el centro de San José. Foto Policía Municipal de San José.)

“En este momento nos encontramos desarrollando un operativo en conjunto con otros cuerpos policiales, esto en el tema de las cuarterías, dando seguimiento a los operativos que hemos venido realizando acá en el centro de ciudad en pro de la seguridad ciudadana”, dijo Vladimir Sancho, supervisor de operaciones de la Policía Municipal de San José.

LEA MÁS: Hombre lucha por su vida tras ser atropellado por el tren en Pavas

Según Sancho, hasta el momento han incautado algunas dosis de drogas, detuvieron a dos personas con órdenes de captura y trasladaron a una persona más a Migración; además decomisaron varias armas blancas.

En el operativo se han decomisado varias dosis de drogas. Foto Policía Municipal de San José. (PMSJ/Operativo en cuarterías en el centro de San José. Foto Policía Municipal de San José.)

“Este operativo continuará en el transcurso de la mañana y durante esta semana realizaremos otra serie de dispositivos en pro de la seguridad”, agregó Sancho.

LEA MÁS: Avioneta siniestrada transportaba droga; Fuerza Pública mantiene custodia

Las cuarterías se han convertido en uno de los principales objetivos de las autoridades, pues se han convertido en sitios usados para la comisión de múltiples delitos, como la trata y explotación sexual de personas.