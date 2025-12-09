Sucesos

Buscan a niño de 4 años que se perdió en la montaña cuando caminaba junto a su mamá

El chiquito lleva más de 12 horas desaparecido en el sector montañoso

Por Adrián Galeano Calvo

La Cruz Roja mantiene un amplio operativo de búsqueda para tratar de encontrar a un niño de 4 años que lleva más de 12 horas desaparecido en una zona montañosa de Limón.

De acuerdo con la Benemérita, el niño se extravió en el sector de Bajo Chirripó, en Carrandí de Matina. a eso de las 2 p.m. de la tarde de este lunes, pero la alerta ingresó hasta las 6:53 p.m.

Según la versión que manejan las autoridades, la última persona que vio al niño fue su propia madre, pues se encontraban caminando juntos.

Un bosque, un grupo de cruzrojistas trabajando en la búsqueda de dos desaparecidos.
El niño de 4 años lleva más de 12 horas desaparecido en la zona montañosa de Limón. Foto Archivo. (Reiner Montero/Reiner Montero)

“Según indicó la persona que realizó el reporte, quien no se encontraba con los padres del niño, el menor caminaba acompañado de su madre rumbo a su vivienda, pero en el trayecto la señora se percató de que el niño ya no venía a su lado y no logró ubicarlo”, indicó la Cruz Roja.

La Benemérita señaló que mantienen personal en la zona desde la tarde del lunes y este martes iniciaron con las labores de búsqueda desde las primeras horas del día.

