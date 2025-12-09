Hombre lucha por su vida tras ser atropellado por el tren en Pavas

Un hombre se encuentra luchando por su vida tras haber sido atropellado por el tren la mañana de este martes en Pavas, San José.

La oficina de prensa de la Benemérita dio a conocer la información minutos antes de las 6 a.m. de este martes.

El incidente ocurrió en Pavas. (Rafael Pacheco Granados)

“En este momento atendemos el atropello de una persona por el tren en el sector de Pavas. Nuestros equipos se encuentran en el lugar brindando la atención correspondiente. La emergencia permanece en desarrollo”, informó Cruz Roja.

La Cruz Roja informó que en el sito atendieron a un hombre que, al parecer, fue golpeado por el tren y sufrió heridas de gravedad.

El herido fue trasladado en condición crítica a un centro médico en San José. De momento se desconoce la identidad del hombre afectado y cómo ocurrieron los hechos.