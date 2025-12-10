Empleado del TSE con amplia trayectoria es uno de los sospechosos de vender lotes ajenos usando perfiles falsos

Cuatro sujetos de apellidos Brenes, de 60 años; Cáceres, de 34 años; Brown, de 34 años; y Campbell, de 50 años, son sospechosos de estafar a personas ofreciendo lotes ajenos a muy bajo precio.

Campbell es funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desde hace más de 30 años, actualmente tiene el puesto de técnico funcional 2, así lo confirmó Luis Guillermo Chinchilla, secretario general del TSE, ante una consulta de La Teja.

Las oficinas del TSE de Limón tuvieron que cerrar este miércoles 10 de diciembre durante todo el día ante los allanamientos del OIJ.

“Las diligencias judiciales no tienen relación con los servicios que presta la institución a la ciudadanía, sino con una investigación en contra de un funcionario de esa sede regional, razón por la cual se requiere revisar su puesto de trabajo y equipo de cómputo para recabar posibles evidencias”, señalaron en la oficina del TSE de Limón.

Captura de los sospechosos

Ellos fueron detenidos este miércoles 10 de diciembre, por el OIJ Limón, que realizó seis allanamientos en Santa Eduviges y en Pacuare.

A los sospechosos los vinculan con el delito de fraude registral; la investigación contra ellos se inició a mediados de este 2025.

Justamente el OIJ afirmó que decomisaron cédulas falsas, celulares, dinero en efectivo, documentación y un arma de fuego.

“El grupo, aparentemente, ubicaba terrenos sin edificaciones; al parecer, tomaban fotografías de los mismos y, mediante perfiles falsos en redes sociales, los publicaban como lotes en venta.

“Supuestamente, los precios ofertados eran inferiores al valor real del mercado con el objetivo de atraer posibles víctimas bajo la apariencia de oportunidades”, afirmaron en la oficina de prensa del OIJ.

Los sospechosos les hacían creer que los terrenos pertenecían a terceros, quienes, supuestamente, firmarían ante un notario y luego remitirían las escrituras a nombre del comprador.

Existen otras causas relacionadas con esta organización, por lo que este caso continúa bajo investigación.