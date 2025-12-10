Mujer muere baleada y se convierte en la víctima femenina número 80 del 2025 en Costa Rica

Una mujer fue asesinada de varios balazos en Matina, Limón, convirtiéndose en la víctima femenina número 80 de homicidio registrada en Costa Rica durante este 2025.

La Cruz Roja atendió la situación desde las 10:44 p. m. de este martes 9 de diciembre, en Matina, Limón.

“Mujer adulta herida por arma de fuego en la espalda, la misma sin signos vitales en el sitio”, dijeron en la central de la Cruz Roja.

Violencia vuelve a golpear a Matina en plena noche del martes. (Reiner Montero/Cortesía)

Las causas que mediaron en esta agresión no han trascendido, tampoco la identidad de la víctima.

El país registra 824 homicidios (744 hombres) hasta este martes; las autoridades afirman que en diciembre aumenta la violencia y temen que haya un incremento de fallecidos, causando más dolor a las familias costarricenses.

