Asesinato de Geiner Zamora: seis sospechosos enfrentan solicitud de medidas cautelares

La Fiscalía Adjunta Especializada en contra de la Delincuencia Organizada (FAEDO) solicitó medidas cautelares contra seis personas vinculadas con el asesinato de Geiner Zamora Hidalgo, jefe de la Unidad de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La petición fue planteada ante el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José.

Los imputados responden a los apellidos Centeno Álvarez, Méndez Núñez (mujer), Rojas Zamora, Moya Delgado (mujer) y Cervantes Rojas, quienes fueron detenidos este martes durante 14 allanamientos simultáneos.

Además, se intervinieron dos centros penitenciarios, donde se ubicaban el sospechoso Castro Moya, considerado el líder del grupo, y Méndez Núñez, ambos ya recluidos por otros hechos y que no deberán enfrentar esta audiencia.

Según la investigación, entre julio del 2019 y noviembre del 2025, los sospechosos habrían formado parte de una célula criminal liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, dedicada, presuntamente, al tráfico de drogas en sectores como Toro Amarillo y otras zonas de Guápiles.

Zamora habría dirigido la investigación contra esta estructura, lo que, en apariencia, motivó que se planificara su asesinato. Según los indicios, el 31 de enero, dos de los imputados llegaron a un bar donde se encontraba el funcionario. Uno de ellos habría iniciado una conversación con la víctima, mientras el otro tomó una fotografía para alertar a otros miembros del grupo sobre su presencia.

Minutos después, siempre según la tesis fiscal, Méndez ingresó al local y disparó en múltiples ocasiones contra Zamora. El agente fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde falleció el 4 de febrero.

La Fiscalía sostiene que la mujer de apellido Méndez, hermana del presunto gatillero, habría cobrado el dinero por la ejecución del crimen. En el caso de Centeno, se presume que facilitó un abrigo al autor de los disparos para dificultar su identificación. El resto de los detenidos figuran como colaboradores en actividades de venta de droga dentro de la estructura.

El caso se tramita bajo el expediente 25-000001-1981-PE y continúa en etapa de investigación.