Checa vivía en un paraíso de Costa Rica pese a tener condena por drogas en su país

Una mujer de nacionalidad checa, de apellido Jakubcova, estuvo viviendo en Costa Rica pese a tener una condena por drogas en su país natal.

A ella la descubrieron en Puerto Jiménez, en la zona sur del país, una zona que se caracteriza por tener playas de aguas cristalinas y arena blanca.

Jakubcova fue extraditada este martes 9 de diciembre, luego de ser detenida desde el 9 de julio anterior.

Agentes de Interpol Costa Rica extraditaron a una ciudadana checa de apellido Jakubcova quien fue detenida en Puerto Jiménez por delitos vinculados con drogas. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

Los agentes de la oficina nacional Interpol del OIJ fueron quienes la capturaron, luego de obtener información de que ella fue condenada y sentenciada por un Tribunal de la República Checa, quienes solicitaron la captura internacional.

La mujer salió de suelo tico mediante un vuelo por el aeropuerto Juan Santamaría, Alajuela, en donde fue escoltada por las autoridades.