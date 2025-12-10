Sucesos

Conductor es emboscado por dos hombres en moto y muere al recibir múltiples balazos en Alajuela

Dos hombres en moto sorprendieron a joven de apellido Arias en plena madrugada

Por Alejandra Morales

Un muchacho de apellido Arias, de 24 años, manejaba un carro por Desamparados, Alajuela, cuando dos hombres en moto lo emboscaron y lo acribillaron a balazos.

El caso es investigado por los agentes del OIJ de Alajuela, quienes confirmaron que recibió balazos en la mano y el brazo izquierdo, la cabeza, el pecho y el abdomen.

Los hechos se dieron entre la 1:30 a. m. y las 2 a. m., en calle La Esperanza, en Desamparados de Alajuela.

Dos hombres en moto sorprendieron a joven de apellido Arias en plena madrugada del martes 9 de diciembre del 2025. Foto: Ilustrativa (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

“Fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una moto; uno de ellos se bajó, y el ofendido detuvo el vehículo y fue en ese momento cuando, en apariencia, le dispararon en múltiples ocasiones y se dieron a la fuga”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

En el sitio decomisaron casquillos de bala.

Las autoridades tratan de determinar las causas que mediaron en esta fatalidad y dar con los responsables del violento ataque.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

