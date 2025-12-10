Conductor es emboscado por dos hombres en moto y muere al recibir múltiples balazos en Alajuela

Un muchacho de apellido Arias, de 24 años, manejaba un carro por Desamparados, Alajuela, cuando dos hombres en moto lo emboscaron y lo acribillaron a balazos.

El caso es investigado por los agentes del OIJ de Alajuela, quienes confirmaron que recibió balazos en la mano y el brazo izquierdo, la cabeza, el pecho y el abdomen.

Los hechos se dieron entre la 1:30 a. m. y las 2 a. m., en calle La Esperanza, en Desamparados de Alajuela.

Dos hombres en moto sorprendieron a joven de apellido Arias en plena madrugada del martes 9 de diciembre del 2025. Foto: Ilustrativa (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

“Fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una moto; uno de ellos se bajó, y el ofendido detuvo el vehículo y fue en ese momento cuando, en apariencia, le dispararon en múltiples ocasiones y se dieron a la fuga”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

En el sitio decomisaron casquillos de bala.

Las autoridades tratan de determinar las causas que mediaron en esta fatalidad y dar con los responsables del violento ataque.