Caminaba por Santa Bárbara, Heredia y acaba luchando por su vida tras un hecho inesperado

La madrugada en Purabá de Santa Bárbara, Heredia, tuvo un giro inesperado y doloroso para un hombre adulto que caminaba por la zona en plena oscuridad.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 4:17 a. m. y de inmediato movilizó a los cuerpos de emergencia. Al llegar, encontraron al hombre en el suelo, con fuertes golpes en el cuerpo.

En apariencia fue atropellado por un vehículo.

Hombre sufrió una madrugada dolorosa en Purabá de Santa Bárbara. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Los paramédicos trabajaron contra reloj para estabilizarlo, ya que su estado era descrito como crítico. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital San Vicente de Paúl de Heredia.

Las autoridades investigan qué fue lo que llevó a que esta persona terminara tan gravemente herida en plena madrugada, mientras vecinos de la zona se muestran sorprendidos por la violenta escena que se formó a tan tempranas horas.

