Caso Luceros: Investigación que destapó red ligada al Tren de Aragua gana premio del OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reconoció este lunes el Caso Luceros como la mejor investigación del 2025.

El OIJ premio las mejores investigaciones/ foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La ceremonia se realizó en el edificio central de San José para conmemorar el 52 aniversario de la institución.

Este caso expuso una amplia red de explotación sexual vinculada al cartel venezolano Tren de Aragua.

Según la Policía Judicial, al menos 200 personas, entre ellas menores de edad, fueron captadas por esta organización criminal. Durante las primeras diligencias, 20 de ellas fueron acreditadas como víctimas del delito de trata.

La investigación Luceros fue la ganadora. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La pesquisa estuvo a cargo de la Sección Contra la Trata de Personas y la Sección de Homicidios.

Las investigaciones arrancaron en 2024, cuando el OIJ recibió información confidencial sobre un grupo integrado por al menos 12 personas venezolanas.

Durante la premiación también se dio homenaje al agente del OIJ Geiner Zamora Hidalgo asesinado en Pococí. (JOHN DURAN/John Durán)

La información alertó a los judiciales de que los sospechosos operaban, principalmente, en la Gran Área Metropolitana.

Ocho meses después, el 15 de julio del 2025, el Ministerio Público y el OIJ ejecutaron siete allanamientos simultáneos en Barrio México y Merced de San José, Jacó de Garabito y el cantón central de Alajuela.

El operativo culminó con 10 personas detenidas, identificadas por los apellidos López (mujer nicaragüense), Escobar (venezolano), Lima (ecuatoriano), Ferrer (venezolano), tres hombres apellidados Velásquez (venezolanos), Uriel (venezolano), Rodríguez (venezolano) y Bogado (venezolano).

Según la Policía, siete de ellos eran buscados por presunta explotación sexual, mientras que Uriel, Rodríguez y Bogado también eran investigados por un doble homicidio. Uno de los Velásquez estaría relacionado con ambos delitos.

Promesas falsas

Las autoridades detallaron que la red, supuestamente, traía mujeres desde Venezuela bajo la promesa de trabajar como generadoras de contenido, cubriendo gastos de viaje de entre $3.000 y $5.000.

Una vez en Costa Rica, eran obligadas a ofrecer servicios sexuales para pagar la deuda y sometidas a un sistema de multas que hacía imposible liberarse del grupo.

Además, presuntamente, se les restringía la comunicación con sus familias.

Segundo caso impactante

La segunda investigación premiada fue el caso Guarumal, en la que desarticularon una banda que traía droga entre Colombia, Costa Rica y Estados Unidos.

La Sección Especializada en Crimen Organizado del OIJ y la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos realizaron los 11 allanamientos el 28 de octubre de este año, en propiedades en Osa, Alajuela y Heredia.

Durante uno de los allanamientos, en una casa de lujo del residencial Bosques de Doña Rosa en Belén, las autoridades encontraron una fosa diseñada para ocultar grandes cargamentos. En el sitio se hallaron casi 200 kilogramos de sustancias ilícitas.

La banda importaba clorhidrato de cocaína desde Turbo en Colombia por medio de lanchas que llegaban a la zona sur.

Por este caso fueron detenidas ocho personas.

Tercer lugar

El tercer lugar fue para el caso Curry contra una banda que se le vincula con al menos 15 asesinatos. Esta investigación fue realizada por los agentes del OIJ de Batán.

El grupo era dirigido por George Michael Paniagua Rivera, alias “Curry”, quien cumplía una condena de 23 años y, según la Fiscalía, continuaba operando desde prisión con el apoyo de Tony Peña Russell, alias “La T”.

“La investigación resolvió múltiples homicidios, tentativas y delitos conexos. En total, se imputó a 47 personas y se ejecutaron operativos con más de 600 oficiales”, detalló el OIJ.

Además, se entregaron menciones honoríficas a los casos “Gemelo Guayabos”, “PANA” y “Granero”, reconocidos como casos Élite por su calidad investigativa.

Durante la premiación también se rindió un homenaje al agente del OIJ, Geiner Zamora Hidalgo, asesinado en Pococí.