Desesperada búsqueda de quinceañera desaparecida en Parrita

Adriana Isamar Ortega Morales, de 15 años, fue vista por última vez en Parrita, en el Pacífico Central de Costa Rica.
Su familia, junto con las autoridades, mantiene una intensa búsqueda para dar con su paradero.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la desaparición fue denunciada este miércoles 10 de diciembre, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para casos que involucran a personas menores de edad.
Las autoridades difundieron la fotografía e información de la joven con la esperanza de que alguien pueda aportar un detalle clave para localizarla.
Si usted ha visto a la adolescente o conoce su ubicación, es importante que llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.
