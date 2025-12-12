Bebé de dos meses es el más grave tras trágico accidente que cobró la vida de una mujer

Un bebé de apenas dos meses es uno de los heridos más graves del accidente de tránsito ocurrido en Bagaces de Guanacaste.

El choque dejó a otras cinco personas heridas y a una mujer de 40 años fallecida, que se presume podría ser la mamá del bebé, pero esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Según la Cruz Roja, el hecho se registró sobre la ruta 1 e involucró tres vehículos livianos y una motocicleta.

En el lugar, los paramédicos confirmaron el fallecimiento la mujer, ella quedó prensada en uno de los carros donde iba como acompañante.

Además, atendieron un hombre de 35 años y al bebé en condición crítica.

El bebé de dos meses fue llevado al Hospital de Liberia (Cruz Roja)

Asimismo, un adulto fue llevado a un centro médico en condición urgente, mientras que otras dos personas resultaron con lesiones de menor gravedad y fueron trasladadas estables al Hospital de Liberia.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas que desencadenaron este choque múltiple, aunque en redes sociales circulaba la versión de que uno de los carros estaba estacionado a la orilla de la calle. Será hasta este viernes que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dé más detalles sobre el caso.

La identidad de la mujer fallecida se desconoce, los investigadores están trabajando en la escena.