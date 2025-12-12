Choque múltiple en Bagaces deja a una persona prensada

Los cuerpos de socorros atienden un aparatoso accidente de tránsito en Bagaces, Guanacaste, donde se reporta una persona prensada en uno de los carros.

El choque se da específicamente sobre la ruta 1, a unos tres kilómetros en dirección hacia Liberia.

Los cuerpos de socorro atienden el accidente. (Cruz Roja)

En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos livianos y una motocicleta.

Según confirmó el Cuerpo de Bomberos. Producto del impacto, una persona quedó prensada dentro de uno de los automóviles, por lo que las unidades de rescate trabajan en el sitio para liberarla.

Los bomberos se mantienen en la zona atendiendo la emergencia, mientras que las autoridades coordinan el traslado de los afectados, las autoridades no han detallado si hay más heridos.

Noticia en desarrollo.