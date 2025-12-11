Balacera desatada por sicarios en Tirrases terminó cobrando la vida de un hombre

Dos sicarios en motocicleta llegaron a Tirrases de Curridabat y empezaron a disparar a lo loco en varias direcciones, lamentablemente dicha balacera tuvo un mortal desenlace.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que ese tiroteo terminó por cobrar la vida de un hombre apellidado Villalobos, de 45 años.

Los disparos también alcanzaron a otro hombre apellidado Orozco, de 47 años, y a un muchacho de apellido Morales, de 19, quienes, al igual que Villalobos, fueron llevados en vehículos particulares al Hospital Calderón Guardia.

Según la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de las 11:53 a. m., de este jueves en el sector de calle La Garita, en Tirrases de Curridabat.

La balacera fue cometida por dos sujetos en una motocicleta. Foto: Archivo (IStock)

“De acuerdo con la versión preliminar, los ofendidos se encontraban en vía pública cuando, en determinado momento, llegaron dos sujetos en una motocicleta, los cuales, en apariencia, realizaron detonaciones en varias direcciones. Los disparos alcanzaron a estas tres personas”, detalló el OIJ.

Las autoridades confirmaron que Villalobos falleció en ese centro médico debido a los disparos que recibió en los glúteos y la zona genital.

Orozco y Morales fueron internados en ese hospital, el primero con heridas en una pierna y el segundo con un disparo en el torso.

De momento, las autoridades no han determinado si el ataque iba dirigido hacia alguno de ellos o si podría tratarse de víctimas colaterales.