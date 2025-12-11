OIJ busca a adolescente desaparecida en San José: Se necesita la ayuda de todos

La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Michelle Núñez Arroyo, de 14 años, quien fue reportada como desaparecida el 10 de diciembre de 2025.

Según informó la institución, la menor fue vista por última vez en San José, en el distrito Catedral, el mismo día de su desaparición. Desde entonces, sus familiares y las autoridades mantienen una búsqueda activa para dar con su paradero.

Michelle Núñez Arroyo, de 14 años, está desaparecida. (OIJ/Cortesia)

El OIJ hace un llamado a toda persona que pueda aportar información veraz y útil sobre el paradero de Michelle. Cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser clave para su localización.

Las autoridades piden comunicarse de manera inmediata al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

