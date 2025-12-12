Choque múltiple en Bagaces cobró la vida de una mujer y dejó seis heridos

Un grave accidente trajo dolor la noche de este jueves a una familia en Guanacaste.

El accidente de tránsito ocurrió este martes en Bagaces y dejó como saldo la muerte de una mujer adulta y seis personas heridas, según informó la Cruz Roja Costarricense.

El choque involucró tres carros y una motocicleta sobre la ruta 1, lo que generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia. La Benemérita desplazó cinco unidades para la atención de la emergencia, Bomberos también despachó una unidad.

La Cruz Roja atendió el accidente que dejó a una persona fallecida y seis heridos. Foto: Cruz Roja Costarricense

En el sitio, los paramédicos atendieron dos personas, un bebé de apenas dos meses y un hombre adulto, que fueron trasladadas en condición crítica.

Además, un hombre adulto fue llevado al centro médico en condición urgente y dos personas más resultaron con lesiones de menor gravedad y fueron trasladadas en condición estable al Hospital de Liberia.

Pese a los esfuerzos de los socorristas, una mujer, de 40 años y que quedo prensada dentro del carro, ya estaba fallecida.

Las autoridades investigan las causas que provocaron el accidente.