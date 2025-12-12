Sucesos

Ella es la mujer que murió en trágico accidente de tránsito en el que también resultó herido de gravedad su bebé

Se trató de un choque múltiple que dejó como saldo una mujer fallecida y seis personas heridas, entre estas un bebé

Por Adrián Galeano Calvo

La noche de este jueves ocurrió una verdadera tragedia en Bagaces, Guanacaste, pues un choque múltiple entre vehículos y una motocicleta dejó como saldo una mujer fallecida y seis heridos, entre los que destaca un bebé de apenas dos meses.

Este viernes se dio a conocer que la mujer que perdió la vida en ese mortal accidente fue Brenda Rodríguez, quien era madre del bebé, el cual fue trasladado a un centro médico en una condición crítica. Trascendió que ella era vecina de Liberia centro.

La muerte de Rodríguez fue dada a conocer por medio de una publicación que hizo la escuela La Victoria, en Liberia, por medio de su perfil de Facebook. En el mensaje publicado indicaron que Brenda era madre de otros menores que estudian en ese centro educativo.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de doña Brenda Rodríguez, madre de estudiantes de nuestra escuela, de la sección 6-2 de la niña Alice, 1-1 de la niña Adilia y de la transición 2 de la niña Lenny”, informó la escuela.

Brenda Rodríguez, fue la mujer que falleció en el violento choque en Bagaces. Foto Facebook.
Brenda Rodríguez, fue la mujer que falleció en el violento choque en Bagaces. Foto Facebook. (Facebook/Brenda Rodríguez, fue la mujer que falleció en el violento choque en Bagaces. Foto Facebook.)

De acuerdo con las autoridades, el mortal accidente ocurrió a eso de las 6:11 p.m. de este jueves sobre la ruta 1, a unos tres kilómetros en dirección hacia Liberia.

En el sitio, los paramédicos atendieron dos personas, un bebé de apenas dos meses y un hombre de 35 años, que fueron trasladadas en condición crítica.

Además, otro hombre fue llevado al centro médico en condición urgente y dos personas más resultaron con lesiones de menor gravedad y fueron trasladadas en condición estable al Hospital de Liberia.

Pese a los esfuerzos de los socorristas ya no había nada que hacer por Rodríguez, quien falleció tras quedar prensada dentro del carro.

De momento, las autoridades no han determinado con exactitud la causa del accidente, pero no se descarta que la alta velocidad de algunos de los vehículos haya sido el causante.

