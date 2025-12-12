Sucesos

Impresionantes fotos revelan la magnitud del violento choque entre carro y ambulancia que llevaba un paciente

El aparatoso accidente ocurrió la madrugada de este viernes

Por Adrián Galeano Calvo

Una ambulancia privada que trasladaba a una persona en condición crítica se vio involucrada en un aparatoso accidente de tránsito la madrugada de este viernes, cuando fue colisionada por un carro.

El aparatoso choque ocurrió la madrugada de este viernes. Foto Waze CR.
El aparatoso choque ocurrió la madrugada de este viernes. Foto Waze CR. (Faceb/El aparatoso choque ocurrió la madrugada de este viernes. Foto Waze CR.)

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, el incidente ocurrió a eso de las 3 a.m. de este viernes en Liberia Guanacaste, cuando la ambulancia se dirigía hacia un centro médico.

“Reportan colisión de una ambulancia privada y vehículo liviano, en el lugar se atendieron y se trasladaron 2 pacientes, uno crítico y otro estable al Hospital Enrique Baltodano”, informaron las autoridades.

El aparatoso choque ocurrió la madrugada de este viernes. Foto Waze CR.
La ambulancia quedó totalmente volcada sobre una acera. Foto Waze CR. (Faceb/El aparatoso choque ocurrió la madrugada de este viernes. Foto Waze CR.)

En cuanto al paciente que fue trasladado en condición crítica, la Cruz Roja aclaró que ese persona ya era llevada en esa condición en la ambulancia antes de que se diera el choque, esto debido a un caso médico.

Choque ambulancia LiberiaChoque ambulancia
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

