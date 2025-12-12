Ataque durante caminata: mujer arriesga su vida para salvar a sus french poodles

Adriana Vargas, dueña de dos perritas de raza french poodle, denunció un violento y brutal ataque ocurrido en Santa Lucía de Barva de Heredia, cuando caminaba por el barrio junto a su hija de 13 años y sus mascotas.

Según relató Vargas, el hecho se registró la noche del martes mientras transitaban frente a la escuela de Santa Lucía, cuando de manera repentina dos perros de gran tamaño, un american stafford y un pitbull, se lanzaron contra sus perritas Cuca y Molly.

Molly y Cuca son las perritas afectadas. (Cortesía/Cortesía)

La situación fue tan repentina que su hija entró en estado de shock y no logró alzar a una de las mascotas, ya que cada vez que intentaba agacharse, uno de los perros la aruñaba en las piernitas.

Los presuntos dueños de los perros se encontraban en un play cercano e inicialmente no intervinieron.

Molly terminó con su ojito muy afectada por el ataque (Cortesía/Cortesía)

La mujer explicó que logró levantar a una de las perritas, pero al bajarla nuevamente uno de los perros la prensó del cuello. Un joven que se cree podría ser uno de los dueños intentó sujetar al animal, pero este tenía mucha fuerza y lo botaba al suelo, lo que complicó aún más la situación.

“Yo le agarré el hocico al perro y con la mano logré abrirlo para que la soltara. Fue una desesperación enorme”, relató.

Las perritas afectadas son Cuca, de color blanco, y Molly, café. Al momento del ataque, la hija llevaba a Molly y Adriana a Cuca. Producto del miedo, una de las mascotas incluso se defecó encima de su dueña.

“El ataque se me hizo eterno, fueron minutos, la gente salió a ver, pero nadie nos ayudó”, agregó.

Tras lograr liberar a su perrita, Vargas se desplazó de inmediato en busca de atención veterinaria.

A Cuca le tuvieron que hacer suturas a lo largo del cuello, la herida que sufrió fue muy profunda.

Posteriormente, interpuso denuncias ante el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Además, señaló que vecinos le comentaron que estos perros suelen andar sueltos, por lo que ahora busca identificar plenamente a los propietarios.

La directora de Guardianes de Perros, Ericka Martínez, manifestó su apoyo a las afectadas y aprovechó para hacer un llamado a los dueños de mascotas, solicitando no dejar a los perros sueltos en espacios públicos, especialmente aquellos de gran tamaño o alta fuerza física; utilizar correas y arneses adecuados; garantizar una correcta socialización desde temprana edad y supervisar cualquier interacción con otros animales.

“Comprender que la prevención, más que la corrección, es la herramienta más efectiva para evitar ataques o accidentes”, señalaron.

La dueña pide que si alguien sabe de los dueños de estos animales, se comunique con ella al correo electrónico: adfey85@hotmail.com; ella no quiere que ninguna familia vuelva a pasar por lo que ellos vivieron, y le preocupa pensar que uno de estos animales llegue a atacar a un niño o a cualquier persona.