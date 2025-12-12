Joven de 15 años resulta herido de bala en Concepción Abajo en Alajuelita

Un joven de tan solo 15 años resultó herido de bala la tarde de este viernes en Alajuelita.

El suceso ocurrió en el barrio Las Vegas, en Concepción Abajo. Según la información preliminar, el menor sufrió un impacto en una de sus piernas.

El joven recibió un balazo en una pierna cuando estaba en Alajuelita. Foto: Eyleen Vargas, ilustrativa (Eyleen Vargas Dávila. Agencia O)

Tras el incidente, el joven fue auxiliado y trasladado de inmediato al Hospital San Juan de Dios, donde recibió atención médica. De momento, no se han brindado mayores detalles sobre su condición de salud.

Las circunstancias en las que ocurrió el hecho se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

